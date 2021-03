Wall Street sluit overwegend hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelen in New York zijn woensdag overwegend met winsten gesloten. Beleggers reageerden opgelucht op de laatste cijfers over de stijging van de consumentenprijzen van de Amerikaanse overheid. Die namen de zorgen over een inflatiepiek voorlopig weg. Verder verwerkten de markten het crisissteunpakket van 1,9 biljoen dollar, die door het Congres in de VS werd aangenomen.

De miljarden van de crisissteunwet, waaronder president Joe Biden vrijdag zijn handtekening zet, zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, maar ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt. Volgens verschillende analisten zou de grote som geld voor een oververhitting van de economie kunnen zorgen. Zeker als dat betekent dat de rentes snel kunnen gaan oplopen.

Met name de Dow-Jonesindex leek de ontwikkelingen van woensdag goed te verteren. De leidende graadmeter sloot 1,5 procent hoger op 32.297,02 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3898,81 punten. Techgraadmeter Nasdaq, die een dag eerder al een flinke sprong van 4 procent maakte, raakte een fractie kwijt en sloot op 13.068,83 punten.

Tesla

Tesla verloor 0,8 procent. Dinsdag ging de koers van de fabrikant van elektrische auto's nog met bijna 20 procent omhoog, wat de grootste dagelijkse stijging voor het aandeel was in ongeveer een jaar.

Facebook verloor 0,3 procent. Het bedrijf heeft een federale rechter gevraagd een antitrustzaak tegen de techonderneming te seponeren. Handelscommissie FTC en 46 staten beschuldigen Facebook ervan jarenlang potentiële concurrenten te hebben willen uitschakelen, onder meer door ze op te kopen. Daarom zou het bedrijf nu moeten opsplitsen.

Gamestop

Het aandeel van gamewinkelketen GameStop beleefde weer een wilde rit. Het fonds, dat door de steun van kleine particuliere beleggers die ook actief zijn op internetforum Reddit eerder tot recordhoogte werd gestuwd, zag gedurende de sessie een eerdere winst van 40 procent in een tijdsbestek van 25 minuten verdampen. Het aandeel noteerde op een gegeven moment zelfs 12 procent lager, maar sloot uiteindelijk met een winst van 7,3 procent.

Andere bedrijven die onderdeel zijn van de Reddit-gekte stonden in de schijnwerpers. Producent van hoofdtelefoons Koss won bijna 70 procent. Bioscoopketen AMC Entertainment verloor ruim 6 procent na eerder duidelijk op winst te hebben gestaan.

Verder ging de olieprijs weer omhoog door een daling van de brandstofvoorraden in de VS. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 64,78 dollar. Een vat Brentolie kostte dik 1 procent meer op 68,22 dollar.