Duitse minister wil minder strikte begrotingsdiscipline

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz rekent de komende jaren op een minder strikt begrotingsbeleid. Volgens hem zal een gedisciplineerde aanpak het gaan afleggen tegen de roep om een ruimhartiger uitgavenpatroon door de overheid.

In september gaan de Duitsers naar de stembus. Scholz, die als kandidaat-bondskanselier verkiesbaar is voor de sociaaldemocraten, neemt met zijn uitspraken meer en meer afstand van de behoudende benadering van coalitiepartner CDU/CSU van de huidige bondskanselier Angela Merkel. "Mijn voorspelling is: bezuinigingen zullen verliezen", aldus Scholz.

De sociaaldemocraat heeft herhaaldelijk de begrotingsdiscipline geprezen. Die heeft volgens hem Duitsland in een solide financiële positie gebracht om de impact die het coronavirus op Europa's grootste economie heeft, te verzachten.

Naarmate de verkiezingen naderen, probeert hij zich echter steeds meer te distantiëren van het streven naar begrotingsevenwicht, waaraan het CDU/CSU-blok zo gehecht is. De kans dat Scholz straks als winnaar uit de bus komt lijkt klein, aangezien de steun voor de SPD sinds de laatste verkiezingen in 2017 is afgenomen. Ook is Scholz relatief impopulair bij de kiezers.