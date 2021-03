Miljoenen websites plat door brand in Frans datacenter

STRAATSBURG (ANP/RTR) - Door een brand bij een Frans cloudbedrijf in Straatsburg zijn miljoenen websites een tijdlang uit de lucht geweest. Sites van overheidsinstanties, banken, winkels en ook nieuwssites waren lange tijd niet bereikbaar. Ook een deel van de Franse .FR-domeinextensie viel uit. Nog altijd zijn er hier en daar problemen met de bereikbaarheid.

De brand brak kort na middernacht op woensdag uit bij OVHcloud. Het vuur verwoestte een van de vier datacenters. Een tweede raakte beschadigd. Een oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur laaide op, nog geen twee dagen nadat OVHcloud plannen ontvouwde voor een beursgang.

OVHcloud is een van de grootste leveranciers van clouddiensten in Europa. Het bedrijf heeft zijn klanten, zoals de Franse overheid, het kunstcomplex Centre Pompidou en de cryptobeurs Deribit opgeroepen hun noodherstelplannen te activeren na de brand.

Brandweerlieden waren snel ter plaatse, maar konden het vuur niet onder controle krijgen in het getroffen datacenter, aldus OVHcloud-oprichter Octave Klaba. De komende tijd zal het bedrijf werk maken van het herstellen van de apparatuur en het controleren van de glasvezelverbindingen.

OVHcloud werd in 1999 opgericht door Klaba en concurreert met Amerikaanse giganten als Amazon Web Services, Microsoft Corp's Azure en Alphabet Inc's Google Cloud, die de markt domineren. De getroffen servers zouden zo'n 3,6 miljoen websites hosten, waaronder bepaalde overheidsplatforms in Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Ivoorkust.

De datacenters in Straatsburg behoren tot de 17 datacenters van OVHcloud in Frankrijk. Wereldwijd gaat het om 32 datacenters. Verschillende klanten zeiden dat hun websites offline waren gegaan of dat hun e-mails niet meer konden worden geraadpleegd. Er was geen onmiddellijk nieuws over grote verliezen aan gegevens.