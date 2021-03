Biden zet vrijdag handtekening onder steunpakket van 1,9 biljoen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden zet vrijdag zijn handtekening onder de wet waarmee er 1900 miljard dollar aan coronasteunmaatregelen vrijkomt. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis woensdag.

De aankondiging was nog voorafgaand aan de finale stemronde in het Huis van Afgevaardigden later op de dag. Volgens het Witte Huis is er geen tijd te verliezen. De eerste steuncheques aan Amerikanen van 1400 dollar worden vermoedelijk nog deze maand verstuurd.

Het voorstel was eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar omdat de Senaat een aantal aanpassingen deed aan het plan, moest het lagerhuis nogmaals over het crisissteunpakket stemmen. Zo werd onder andere een onderdeel over verhoging van het minimumloon tot 15 dollar per uur weggestemd.