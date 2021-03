EU-parlement vraagt Brussel om wet verantwoord ondernemen

Deze nieuwe wetten (er moet een groot pakket aan wetten komen om groen, bewust, eerlijk ondernemen echt op de kaart te zetten en alle bedrijven te dwingen hier aan deel te nemen.



Op elk detail moet elk bedrijf precies gaan aantonen wat de schade is die ze ermee toebrengt, voor milieu, klimaat, mensenrechten, lokale groepen, de overheid en nog heel veel andere organisaties.



Dit betekent dat het MKB moet worden gereorganiseerd in coöoperaties die precies zullen moeten werken volgens de agenda van 2030 doelen voor een duurzame nieuwe wereld (SDG doelen).



Dit heeft niks te maken met een papierwinkel dit is de nieuwe wereld waarin we eindelijk een eerlijke duurzame en groene samenleving kunnen creëeren.