Weer wilde rit voor aandeel GameStop op Wall Street

Is dit niet de bevestiging dat het blijkbaar niet gaat over winst of verlies maar gewoon om het verhaal en de interesse waar beleggers voor gaan. Zo zijn er meerdere aandelen op de Amerikaanse beurs die weinig tot niets verdienen en op koersen staan die nergens over gaan. Gaan we dit in Nederland meemaken? Kan natuurlijk net zo makkelijk. Denk alleen dat we het volume missen. Het is wel het mooiste voorbeeld wat duidelijk maakt ,dat de vraag de koers bepaald en dat er dus geen limiet is. GameStop kan net zo makkelijk 500-600 gaan doen. Hier kan ik echt van genieten.