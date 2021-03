ING verdwijnt uit hoofdindex beurs Brussel

BRUSSEL (ANP) - ING verdwijnt per 22 maart uit de leidende index van de beurs in Brussel. Beursuitbater Euronext maakte bekend dat de Nederlandse bank in België een stapje terug moet doen. Voor de notering in Amsterdam heeft deze stap geen gevolg.

Naast de bank verdwijnt ook displaymaker Barco uit de hoofdindex in Brussel. De plaatsen in de index worden ingenomen door netbeheerder Elia en chiptoeleverancier Melexis.

ING werd in 2016 opgenomen in de Bel20. De bank maakte eerder bekend dat het in België dit jaar 62 van zijn 522 kantoren sluit. De bankfilialen zijn niet meer nodig omdat steeds meer klanten hun bankzaken digitaal regelen. Volgens de bank gebeurt de ingreep zonder het verlies van banen.