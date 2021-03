PvdA wil hulploket voor ondernemers met schulden na coronacrisis

Nee PVDA dat willen we nu juist niet. We moeten nu alle MKB bedrijven opheffen zodat deze zombies de economie niet nog meer vernietigen. Overheid en multinationals moeten samen wereldwijd als één met elkaar de economie wereldwijd gaan redden. Dit kan alleen middels één overheid die wereldwijd samen met de multinationals de economie redt en de wereld beter terugbouwt na de vernietiging die door de coronapandemie is veroorzaakt.



MKB'ers hebben zelf het risico gelopen door een bedrijf te beginnen, wetende dat dit fout kon aflopen en het is fout afgelopen. Dit is hun eigen schuld en eigen verantwoordelijkheid en ze dienen hiervoor niet gecompenseerd te worden.



Het gehele MKB bedrijfsleven (dat nog bestaansrecht heeft na corona) moet in coöperaties worden gereorganiseerd. Deze coöperaties worden geleid door overheids NGO's en UBO's (ultimate beneficiaries) zodat het overblijvende MKB door de overheid kan worden overgenomen zodat we eindelijk een goede economie kunnen opbouwen.