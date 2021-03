Coalitie wil volledige vergoeding vaste lasten in steunpakket

DEN HAAG (ANP) - Door coronamaatregelen getroffen ondernemers moeten 100 procent van hun vaste lasten, zoals de huur, vergoed krijgen. Het subsidiepercentage van de steunregeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) moet in het tweede kwartaal naar 100 procent in plaats van 85 procent, bepleiten de coalitiepartijen in het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen. ChristenUnie, VVD, D66 en CDA vinden dat "er meer steun nodig is om ondernemers de eindstreep te laten halen".

Voor de eerste drie maanden van het jaar geldt een maximum van 85 procent als vast tarief voor elke ondernemer die wegens de coronamaatregelen zeker 30 procent omzet verliest. Maar in de persconferentie van maandag kondigde het kabinet opnieuw aan dat die maatregelen langer blijven gelden. Veel ondernemers, zoals kroegbazen en de meeste winkeliers, worden hard geraakt door de overheidsmaatregelen. Daarom moet dat vaste tarief naar 100 procent, zeggen de partijen. Eerder riepen ondernemersorganisaties het kabinet ook al op om de vaste lasten volledig te vergoeden.

Premier Mark Rutte wil wel kijken naar een uitbreiding van de vergoeding van vaste lasten. De betrokken ministers kijken al of de steunmaatregelen nog wel genoeg zijn, vertelde Rutte maandag al. Er zijn nog wel "technische kanttekeningen", waarschuwde Rutte. Uitvoeringsorganisaties hadden bijvoorbeeld al eerder problemen met het uitbetalen van de TVL. Op korte termijn hoopt het kabinet meer te kunnen vertellen over de steunmaatregelen.

Verder willen de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie meer geld voor de TONK, de steunmaatregel voor mensen wier inkomen gedaald is en door corona noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen. Hiervoor zijn gemeenten verantwoordelijk, en de coalitiepartners vragen om een verruiming van het budget, "zodat gemeentes voortvarend aan de slag kunnen met het toekennen van deze vorm van steun".