Goldman Sachs trekt miljarden uit voor steun aan zwarte vrouwen

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs trekt de komende tien jaar een bedrag van 10 miljard dollar uit in een initiatief om zwarte vrouwen te steunen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de gezondheidszorg.

Het initiatief heeft de naam 'One Million Black Women', waarmee wordt gedoeld op de ambitie van Goldman Sachs om in 2030 een impact te hebben op minstens 1 miljoen zwarte vrouwen in de Verenigde Staten. Verder trekt de bank nog eens 100 miljoen dollar uit voor uitgaven aan filantropische doelen gericht op zwarte vrouwen.

Goldman Sachs werkt bij het initiatief samen met onder meer de ontwikkelingsorganisatie Hope Enterprise, burgemeesters en zwarte scholen en universiteiten. "Geen investering kan een grotere impact hebben dan het vrijmaken van het economisch potentieel van zwarte vrouwen", zei topman David Solomon van Goldman Sachs.

Meer grote Amerikaanse bedrijven hebben al gezegd meer te zullen doen om minderheidsgroeperingen te steunen, diversiteit te vergroten en ongelijkheid tegen te gaan, na de demonstraties tegen de dood van de zwarte George Floyd door politiegeweld vorig jaar.