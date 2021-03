Lager dan verwachte inflatie helpt Wall Street aan winst

quote: FlashHenk schreef op 10 maart 2021 16:26:

Alles? Elektronica wordt al jaren alleen maar goedkoper en goedkoper. Dit jaar een nieuwe tv gekocht voor EUR 449. De bon van de vorige tv uit 2008: EUR 799. Deze nieuwe is groter, heeft scherper beeld en kan meer. Toch is hij 44% goedkoper dan de vorige. Zelfde verhaal met m'n nieuwe harde schijf. Bij kleding zie je eenzelfde beeld. Zelfde geldt voor communicatie; telefoontikken, internet aansluitingen etc. Dus zeker niet alles wordt duurder, bovendien wordt in de inflatieberekeningen een aanpassing doorgevoerd wanneer artikelen een duidelijk hogere kwaliteit bieden of meer opties dan voorheen (zoals bij auto's).

Daar moet ik u gelijk in geven, er zijn absoluut tal van producten die door tal van efficiencyverbeteringen of uitbesteding naar goedkopere landen aanzienlijk goedkoper zijn geworden.Mijn opmerking was meer op kortere termijn bedoeld, namelijk dat er sinds Corona dusdanig veel geld meer in omloop is gebracht wereldwijd dat we hier de eerste effecten van beginnen te zien. De vraag is of dit beperkt zal blijven, ik vrees van niet...