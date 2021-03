Lager dan verwachte inflatie helpt Wall Street aan winst

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met plussen geopend. Vooral het lager dan verwachte inflatiecijfer over de maand februari zorgde voor enige opluchting. Beleggers lijken wat meer gerustgesteld toen bleek dat er geen sprake was van een inflatiepiek nu de economie aan kracht blijft winnen. De blik van beleggers is verder gericht op het Huis van Afgevaardigden, waar later wordt gestemd over het crisissteunpakket van 1,9 biljoen dollar.

De Amerikaanse inflatie steeg vorig maand met 1,7 procent op jaarbasis. Daarmee ligt de geldontwaarding op het hoogste niveau in een jaar, gestuwd door de hogere energieprijzen. De Nasdaq ging kort na opening dik 1 procent omhoog tot 13.210 punten, na een dag eerder nog 4 procent te hebben gewonnen. De Dow-Jonesindex won 0,9 procent tot 32.092 punten en de brede S&P 500 steeg 0,6 procent naar 3900 punten.

Als het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat met het coronasteunpakket, betekent dat de eerste grote politieke overwinning van president Joe Biden. Het voorstel was eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar omdat de Senaat een aantal aanpassingen deed aan het plan moet het lagerhuis nogmaals over het steunpakket stemmen. Biden zal naar verwachting deze week nog zijn handtekening onder het voorstel zetten.

Tesla

Tesla verloor in de vroege handel ruim 5 procent. Dinsdag ging de koers van de fabrikant van elektrische auto's nog met bijna 20 procent omhoog, wat de grootste dagelijkse stijging voor het aandeel was in ongeveer een jaar. Grote namen als Amazon, Apple, Facebook en Google-moeder Alphabet kleurden lichtgroen.

General Electric (GE) verloor bijna 4 procent. Het industrieconcern verkoopt zijn vliegtuigleasetak aan het Ierse AerCap Holdings in een deal van meer dan 30 miljard dollar. GE Capital Aviation Services, kortweg Gecas, en AerCap behoren tot de grootste vliegtuigleasebedrijven ter wereld. GE krijgt 24 miljard dollar in contanten voor Gecas en een belang van 46 procent in het gecombineerde bedrijf. Daarbovenop komt nog een extra betaling van 1 miljard dollar bij afronding van de transactie.

GameStop

Verder zette gamewinkelketen GameStop zijn opmars verder door met een winst van 15 procent, in een rally waarbij de waarde van het bedrijf in een week bijna is verdubbeld. De koers van GameStop wordt aangejaagd door aankopen van particuliere beleggers die zich hebben georganiseerd op het onlineforum Reddit.

Ook andere bedrijven die onderdeel zijn van de Reddit-gekte wonnen aan beurswaarde. Producent van hoofdtelefoons Koss won 48 procent. Bioscoopketen AMC Entertainment won bijna 8 procent aan beurswaarde.