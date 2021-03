VVD en CDA: geen kilometerheffing, werktijden blijven spreiden

quote: Cheff schreef op 10 maart 2021 13:09:

De VVD is verreweg de meest leugenachtige partij die er is. CDA waait simpelweg met alle winden mee.

Ik vind dergelijke berichten een beetje voor de bühne. Iedereen weet toch hopelijk nu wel dat men nooit beloftes nakomt in de politiek. Zouden er serieus nu nog mensen zijn die Pinokkio Rutte geloven? Zal toch niet?

Iedereen die dagelijks naar de NPO / NOS "kerk diensten" kijkt en alles blind geloofd zal gewoon weer Rutte stemmen.De propaganda machine draait volop: het gaat het grootste deel van de tijd alleen maar heel oppervlakkig over Rutte en Hugo en helemaal nooit over wat ze nou eigenlijk precies doen of gedaan hebben (gratis Toyota's voor terroristen, burgers knevelen, een volle 6 maanden achterlopen op de Engelsen qua vaccineren, enz enz).Rutte begint straks gewoon aan z'n 5e termijn alsof er niks aan de hand is en graaft zich nog dieper in IT-corruptie, leugens, enz.Een 5e termijn Rutte, daar kan de gemiddelde totalitaire machthebber nog een puntje aan zuigen. VVD/NPO: een van de meest succesvolle propaganda machines ooit.De grootste truc die de duivel kan uitvoeren is het volk ervan overtuigen dat hij niet bestaat.