Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl in kopgroep AEX, ABN AMRO onderuit

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index ging woensdag licht vooruit, mede dankzij een stevige koerswinst van Just Eat Takeaway. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl profiteerde vorig jaar van de strenge coronamaatregelen en boekte flink meer omzet. ABN AMRO en Galapagos moesten het daarentegen ontgelden na het nieuws dat de bank en de biotechnoloog hun plek in de AEX kwijtraken.

Just Eat Takeaway dikte 3 procent aan. Topman Jitse Groen omschreef 2020 als een "uitzonderlijk" jaar voor het bedrijf. Omdat restaurants moesten sluiten en mensen thuis moesten blijven vanwege lockdowns werd vaker eten thuisbezorgd. Ondanks het coronasucces leed de maaltijdbezorger wel een jaarverlies door forse investeringen in de uitbreiding van de organisatie. Voor 2021 rekent Groen op een verdere versnelling van de ordergroei.

De stemming op de Europese aandelenbeurzen was terughoudend na de recente herstelrally. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 676,05 punten. De MidKap daalde een fractie tot 984,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. De graadmeter in Londen verloor 0,1 procent.

Unibail sterkste stijger

Sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 3,2 procent. ABN AMRO sloot de rij met een min van 3 procent en Galapagos verloor 1,1 procent. De twee bedrijven verdwijnen vanaf 22 maart uit de AEX. Chiptoeleverancier Besi (plus 0,1 procent) en verlichtingsproducent Signify (plus 0,1 procent) nemen hun plaats in. De wisseling is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext jaarlijks uitvoert.

Bpost ging 20 procent onderuit in Brussel. De jaarresultaten van het Belgische postbedrijf vielen flink tegen ondanks dat er meer pakketjes werden verwerkt door de coronapandemie. Ook de vooruitzichten voor 2021 stelden teleur. Branchegenoot PostNL zakte 4 procent in Amsterdam, mede door een adviesverlaging van Kepler Cheuvreux, en was de grootste daler in de MidKap.

In Madrid verloor Inditex 0,9 procent. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Bershka had afgelopen jaar veel last van de lockdowns en zag de winst met 70 procent kelderen. Adidas steeg dik 3 procent in Frankfurt. Het Duitse sportkledingmerk wist in het vierde kwartaal van 2020 te herstellen van de coronacrisis.

De euro stond op 1,1892 dollar, tegen 1,1885 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 64,12 dollar. Een vat Brentolie kostte een fractie meer op 67,53 dollar.