Lockdowns nemen hap van 25 procent uit Nederlandse kantorenmarkt

AMSTERDAM (ANP) - De coronacrisis heeft de markt voor kantoren een aanzienlijke klap toegebracht. Nadat thuiswerken de norm was geworden, hadden werkgevers in Nederland even geen behoefte aan nieuwe werkplekken voor hun personeel. Via leden van makelaarsvereniging NVM werd daardoor een kwart minder kantoorruimte verkocht of verhuurd.

Doordat er amper interesse was op de kantorenmarkt wachtte eind 2020 nog altijd 5,3 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte op een nieuwe koper of huurder, schrijft de NVM in zijn jaarrapport over commercieel vastgoed. Dat is ongeveer even veel als in het voorgaande jaar en staat gelijk aan 11,5 procent van de totale voorraad aan kantoren.

Opvallend genoeg verkochten en verhuurden NVM-makelaars ongeveer even veel winkelruimtes als in 2019, ondanks gekelderde verkoopcijfers van veel winkeliers tijdens de pandemie. Waar makelaars in de Randstad minder winkelpanden konden slijten, steeg de verhuur en verkoop in Noord-Brabant en Overijssel. De leegstand van winkelpanden nam zelfs licht af, mede doordat veel van vastgoed een andere bestemming kreeg. De NVM wijst er wel op dat op veel plekken de huren omlaag gingen, ook op prominente locaties zoals de Kalverstraat en Leidsestraat in het centrum van Amsterdam.

Lockdowns zorgden ook voor een hausse aan onlinebestellingen. Dit leidde tot meer verkoop- en verhuurtransacties van bedrijfsruimtes als productie- en distributiehallen, waarbij vastgoed voor logistiek goed was voor vier op de tien deals. Het totale oppervlakte dat daarmee gemoeid ging was wel iets kleiner dan een jaar eerder, schrijft de NVM.

Bij de branchevereniging is bijna 90 procent van alle makelaars in commercieel vastgoed aangesloten.