Geen salarisverhoging voor grootverdiener Nederlandse beurs

Vind dit soort salarissen echt buitensporig. Ze is geen ondernemer maar een manager, dan heb je in mijn ogen echt geen recht op een salaris van meer dan 8 miljoen. Meer dan 1/100e van de winst eindigt in haar broekzak. Dat vind ik voor een bedrijf met 18000 FTE gewoon niet uit te leggen. Ze verdient in mijn ogen zeker een goed salaris maar dit is gewoon graaien. Dat topmanagers weggaan als ze niet krijgen wat ze willen maar we hebben gelukkig meer dan een handjevol goede managers in dit land, we hebben er zelfs heel erg veel. Je ziet het ook bij ING, Hamers weg maar zat mensen die zijn plek willen en kunnen innemen.



Ik vind het gewoon raar maar een ander zal het wel vraag en aanbod noemen.

Je moet als (top) manager ook gewoon dienend zijn richting je medewerkers en aandeelhouders, daar hoort een salaris als dit niet bij.



20 a 30x verdienen wat jou modaal betaalde werknemer verdient is toch ook gewoon meer dan genoeg? Dan verdien je nog steeds geweldig en kun je in principe alles doen wat je maar zou willen. Ja een yacht van 100 meter gaat niet lukken maar een van 20 meter is ook heel leuk hoor.