Geen salarisverhoging voor grootverdiener Nederlandse beurs

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Topvrouw Nancy McKinstry van Wolters Kluwer, al jaren de best betaalde bestuurder bij de grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland, krijgt dit jaar geen salarisverhoging. Aandeelhouders van de dataleverancier hadden zich vorig jaar verzet tegen het "excessieve" beloningsbeleid bij de onderneming, en daarom heeft Wolters Kluwer onder meer besloten om McKinstry's basissalaris in 2021 niet op te schroeven. Ook zullen haar beloningen komende jaren iets lager uitkomen dan eerder de bedoeling was.

Een en ander staat in een brief aan de aandeelhouders, die is bijgevoegd in het jaarverslag van Wolters Kluwer. Bij de aandeelhoudersvergadering in april vorig jaar stemde slechts 52 procent van de aandeelhouders in met wijzigingen in het beloningsbeleid. Dat was te weinig, omdat volgens nieuwe regels een meerderheid van 75 procent was vereist.

Wolters Kluwer is hierna met tientallen grote aandeelhouders gaan praten. Zij vonden onder meer dat de onderneming zich met haar beloningen voor de top te veel probeerde te spiegelen aan de torenhoge vergoedingen die gebruikelijk zijn bij Noord-Amerikaanse bedrijven. Wolters Kluwer heeft naar zeggen geluisterd naar de aandeelhouders. Vrijwel alle gevraagde aanpassingen zouden zijn doorgevoerd en de aandeelhouders kunnen binnenkort stemmen over het nieuwe voorstel.

Grootverdiener

Toch blijft McKinstry een grootverdiener. Afgelopen jaar streek ze zo'n 7,5 miljoen euro op. Het basissalaris van de 62-jarige Amerikaanse bedroeg bijna 1,4 miljoen euro, wat iets hoger was dan een jaar eerder. Daar kwamen nog vele miljoenen aan bonussen bij. Haar totale beloningspakket was wel iets minder omvangrijk dan in 2019, toen McKinstry goed was voor bijna 8,1 miljoen euro.

Wolters Kluwer boekte afgelopen jaar iets meer winst op een vrijwel stabiele omzet. Door de coronacrisis stonden sommige inkomsten wel wat onder druk, maar dat werd gecompenseerd door successen bij andere onderdelen. McKinstry is al sinds 2003 de hoogste baas bij de onderneming. In de internationale zakenwereld staat ze in hoog aanzien. Zo nam het Amerikaanse tijdschrift Fortune haar afgelopen jaar op in zijn lijst met machtigste zakenvrouwen die actief zijn buiten de Verenigde Staten. McKinstry stond op de 46e plek.