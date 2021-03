Apple opent locatie in München voor verdere ontwikkeling 5G

5G en straks hopelijk 6G is onmisbaar voor een nieuwe prachtige toekomst. Een prachige nieuwe tijd waarin iedereen via de cloud met het Internet Of Things is verbonden en ook met elkaar is verbonden. In deze schitterende nieuwe tijd hoeven we elkaar niet meer te ontmoeten om gek met elkaar te doen en grapjes met elkaar te maken en met elkaar te lachen nee...



We kunnen op afstand via het IOT alles met elkaar delen, liefde, vreugde, elkaars dromen, elkaars geheimen worden gedeeld via de cloud waarin we allemaal samenkomen om één wereld van één liefde en één geborgenheid te creëeren.



Op naar 2030 een schitterende nieuwe tijd.