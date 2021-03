Apple opent locatie in München voor verdere ontwikkeling 5G

MÜNCHEN (ANP) - Apple gaat in München verhuizen naar een grote, nieuwe locatie waar onder meer gewerkt zal worden aan ontwikkelingen op het gebied van draadloze technologie en 5G. Het Amerikaanse techbedrijf investeert de komende drie jaar meer dan 1 miljard euro in de nieuwe vestiging in het centrum van de Duitse stad. München is nu al het grootste technisch knooppunt van Apple in Europa.

In de stad werken bijna 1500 mensen voor het bedrijf aan onder meer energiebeheer, applicatieprocessors en draadloze technologie. "Ik verwacht veel van onze technici in München", zegt Tim Cook, de topman van Apple. "Ze gaan onderzoeken wat er nog meer mogelijk is met 5G-technologie en storten zich ook op nieuwe technologieën die verdere verbeteringen met zich meebrengen voor prestaties, snelheid en connectiviteit."

Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het groeiende aantal medewerkers van Apple in München. De verhuizing staat gepland voor het einde van 2022. Apple is al sinds 1981 actief in de Beierse hoofdstad. In totaal heeft het bedrijf 4000 medewerkers in Duitsland.