Geen Limburgs gras voor WK voetbal in Qatar wegens mensenrechten

Eindelijk een bedrijf dat zich uitspreekt.

Wel jammer dat in het artikel naar voren komt dat het bedrijf niet schrikt van doden bij de bouw maar wel van de aantallen doden. Uit het artikel lees ik dat het aantal doden en de kwaliteit de doorslag geeft. geeft toch een dubbel gevoel. Waarom niet al jaren eerder gereageerd. Al jaren is bekend hoe triest het daar gaat. Iedereen die geld verdient aan dit evenement weet dat het bloedgeld is, schande!

Tevens is het ook hypocriet om hier schande van te spreken maar wel andere zaken met dit soort landen te doen of er op vakantie te gaan. Voor de meeste mensen gaat het uiteindelijk om geld verdienen, plezier te hebben etc ondanks alle mensenschendingen.