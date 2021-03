Winkelsluitingen zorgen voor stevige winstval bij Zara-moeder

LA CORUÑA (ANP) - Inditex, het moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Bershka, heeft afgelopen jaar veel last gehad van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in de belangrijke feestdagenperiode aan het einde van het jaar gingen weer veel winkels op slot. Dat leidde tot een winstval bij het Spaanse concern, dat wel een enorme groei zag van zijn webwinkels.

In heel boekjaar 2020, dat bij Inditex van februari tot en met januari loopt, daalden de verkopen met 28 procent tot 20,4 miljard euro. Daarvan werd 6,6 miljard euro online gehaald en de webwinkels groeiden daarmee juist met 77 procent. Onder de streep bleef een winst van 1,1 miljard euro over. Dat is een daling van 70 procent.

Tijdens het coronajaar opende Zara zijn webwinkel in 25 nieuwe markten om op de omstandigheden in te spelen. Ook de komende tijd wil Inditex versneld inzetten op digitaal winkelen. Het trekt de komende drie jaar 1 miljard euro uit voor investeringen daarin. Het bedrijf verwacht dat de onlineverkopen een "aanzienlijke groei" zullen blijven laten zien.

Vorige week was nog zo'n 15 procent van de circa 7200 winkels van het concern gesloten. Inditex gaat er vooralsnog vanuit dat half april alle filialen weer open zijn.