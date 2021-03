Blik beleggers gericht op Just Eat Takeaway en chipbedrijven

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Just Eat Takeaway. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl profiteerde vorig jaar van de strenge coronamaatregelen en boekte flink meer omzet. Ondanks het coronasucces leed de maaltijdbezorger wel een jaarverlies door forse investeringen in de uitbreiding van de organisatie. Ook de chipbedrijven staan in de belangstelling na de stevige koerswinsten in de Amerikaanse tech- en chipsector.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De Aziatische markten lieten woensdag opnieuw een verdeeld beeld zien.

De vaccinruzie tussen het Verenigd Koninkrijk en Brussel houdt de gemoederen ook bezig. Volgens voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de Europese Unie houden de Britten de export van coronavaccins tegen, net als de Verenigde Staten. Michel reageerde daarmee op de beschuldiging van vaccinnationalisme door de EU. Het VK en de EU maken elkaar al langer verwijten over de omgang met vaccins. De EU krijgt veel kritiek omdat de Britten haar met inenten te vlug af is.

'Uitzonderlijk jaar'

Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway omschrijft 2020 als een "uitzonderlijk" jaar. Omdat restaurants moesten sluiten en mensen thuis moesten blijven vanwege lockdowns werd vaker eten thuisbezorgd. De maaltijdbezorger, die vorig jaar ontstond uit de fusie tussen het Nederlandse Takeway.com met het Britse Just Eat, moest in verband met deze samensmelting veel kosten maken. Ook werd veel geld gestoken in de overname van het Amerikaanse Grubhub, die nog moet worden afgerond. Voor 2021 rekent het bedrijf op een verdere versnelling van de ordergroei.

Het aandeel Basic-Fit zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van RBC schroefden hun aanbeveling voor de fitnessketen terug in een reactie op de resultaten van het bedrijf, die dinsdag naar buiten werden gebracht.

De Europese beurzen sloten dinsdag opnieuw hoger. De AEX-index steeg 1,4 procent tot 675,10 punten en de MidKap won 0,4 procent tot 984,77 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 31.832,74 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 3,7 procent.

De euro was 1,1874 dollar waard, tegenover 1,1885 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 63,29 dollar. Een vat Brentolie kostte 1,3 procent minder op 66,66 dollar.