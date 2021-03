Ondanks sterk coronajaar toch rode cijfers bij Thuisbezorgd.nl

Aanvankelijk was ik ook lange tijd kritisch - ik begrijp dan ook het sentiment. Toch ben ik heel erg positief. Zeker in de Europese markten is er eigenlijk maar ruimte voor één speler. JET is op veel thuismarkten al de absolute marktleider. En investeert behoorlijk om dat in andere markten te worden. Ook is het qua business model veel sterker dan de rest, als platform, en kan het zich veroorloven om met de platformactiviteiten de bezorgactiviteiten te laten groeien daar waar het nodig is om marktaandeel te pakken. Het gaat om de toekomstige winstgeneratie wanneer er maar één dominante speler is, en dat is behoorlijk. De markt groeit flink. Als bijna dertiger bestelde ik eerst bijna nooit wat, nu tussen de 1x per week en 1x per maand. Het is in mijn ogen zoveel fijner dan uit eten gaan, je hebt gewoon je eigen huis, je eigen drankjes (wat een stuk goedkoper is) en je eigen Netflix/ Disney+/ Amazon Prime ... En ik ben niet de enige. De markt groeit flink. Na Corona gaan we kijken wat het doet, maar de verwachting is nog steeds groei. Habbits don't change quickly, maar inmiddels zijn we hieraan gewend. Daarnaast is JET - ondanks de 'hoge' waardering in de ogen van bovenstaande - juist erg vriendelijk gewaardeerd als we kijken naar concurrentie, koopwaardig om het zo maar te zeggen. Het is een van mijn pareltjes van mijn portefeuille, waar ik veel vertrouwen in heb om dit jaar overrendement op te gaan maken t.o.v. mijn portefeuille. Er kan dit jaar zomaar 50% bijkomen. Risico's zijn nog even hogere minimumlonen (afijn, in NL valt dat qua extra kosten t.o.v. alle landen waarin JET actief is wel mee) en dat we zometeen met elkaar eerst willen zien dat er nog steeds groei is nadat restaurants open zijn. Wanneer die risico's bekend zijn, geen risico meer zijn maar ingecalculeerd zijn, kan de koers vleugels krijgen.