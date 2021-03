Ondanks sterk coronajaar toch rode cijfers bij Thuisbezorgd.nl

AMSTERDAM (ANP) - Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, heeft coronajaar 2020 afgesloten met een nettoverlies. De Brits-Nederlandse onderneming profiteerde er wel van dat mensen massaal maaltijden bestelden vanwege alle strenge coronamaatregelen. Maar tegelijkertijd werd fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de organisatie.

Afgelopen voorjaar fuseerde het Nederlandse Takeway.com met het Britse Just Eat. In verband met de samensmelting moesten veel kosten worden gemaakt. En er werd geld gestoken in verdere expansie. Zo is het bedrijf ook bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub. Die deal ter waarde van ongeveer 7,3 miljard dollar is nog niet afgerond.

Onder de streep was uiteindelijk sprake van een tekort van 151 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een verlies van 115 miljoen euro in de boeken ging. Gecorrigeerd voor onder meer rente en afschrijvingen ging het wel de goede kant op met de resultaten. Dan steeg de bedrijfswinst juist flink. En de opbrengsten kwamen meer dan de helft hoger uit dan de optelsom van de omzet van Takeaway en Just Eat in 2019.

Topman Jitse Groen omschrijft 2020 als een "uitzonderlijk" jaar voor het bedrijf. De coronapandemie bracht volgens hem "ongekende uitdagingen" met zich mee voor restaurants en consumenten, maar ook voor de organisatie en het personeel van Just Eat Takeaway.

De onderneming meldde in januari al dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer bestellingen binnenkwamen dan een jaar eerder. Omdat restaurants weer moesten sluiten en mensen thuis moesten blijven vanwege nieuwe lockdowns tegen de tweede coronagolf werd vaker eten thuisbezorgd. In heel 2020 werden alles bij elkaar 588 miljoen bestellingen verwerkt, goed voor een toename van 42 procent. Groen gaat er vanuit dat de groei van het aantal bestellingen in het nieuwe jaar nog zal versnellen.