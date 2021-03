Productie industrie krabbelt op tot boven niveau van jaar terug

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie toonde in januari verder herstel van de dreun die de coronacrisis eerder uitdeelde. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat de productie inmiddels ook ten opzichte van een jaar geleden een plus zien.

De gemiddelde dagproductie was in januari 0,6 procent hoger dan in dezelfde maand in 2020. Een maand geleden meldde het statistiekbureau voor december nog een productie-afname van 0,2 procent. Maar dat cijfer is inmiddels bijgesteld in een toename van 0,2 procent.

De laatste keer daarvoor dat de industriële productie op jaarbasis aantrok, was in januari vorig jaar. Op maandbasis, oftewel telkens vergeleken met de voorgaande maand, laat de industrie al maanden weer een opgaande lijn zien.

De productie herstelt met wel met horten en stoten, concludeerde het CBS eerder al. Bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in januari meer dan in dezelfde maand vorig jaar. De machine-industrie was daarbij goed voor de sterkste groei.

Het sentiment van fabrikanten is recent wel iets verslechterd, zo kwam vorige maand naar voren uit een peiling door het CBS. Dat komt omdat de ondernemers toen minder positief waren over de toekomstige productie en de voorraden. Mogelijk spelen ontwikkelingen in de voor Nederland belangrijke Duitse industrie hierbij een rol. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in januari juist met meer dan 3 procent.