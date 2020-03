EU-leiders: alle instrumenten inzetten tegen viruscrisis

Het is logisch en goed dat de EU en ECB geld reserveren om de schade voor de economie proberen te beperken. We willen namelijk na het Corona gebeuren wel normaal verder leven. Het andere verhaal is dat winsten van beursgenoteerde bedrijven gigantisch gaan dalen omdat winsten verdampen. De aandelen zullen sowieso verder gaan dalen maar bij een totale economische meltdown is niemand gebaat. Maar we gaan echt wel richting die 400 punten!