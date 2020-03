Hoop op coronasteun zet Wall Street flink hoger

Nieuwe gegevens over de Biktarvy® van Gilead gepresenteerd op CROI 2020, inclusief gegevens over zwarte Amerikanen en oudere volwassenen9 maart 2020 om 14:53 EDT- Fase 3-gegevens van de BRAAVE 2020-studie bij zwarte of Afro-Amerikaanse virologisch onderdrukte volwassenen, inclusief patiënten met een geschiedenis van behandelingsfalen of reeds bestaande weerstand -- Analyse van afzonderlijke onderzoeken toont aan dat Biktarvy effectief is en goed wordt verdragen bij behandelingsnaïeve volwassenen van 50 jaar en ouder, zonder significante verschillen in botdichtheid, nierveiligheid of gewicht gedurende drie jaar -BOSTON - (BUSINESS WIRE) -Gilead Sciences Inc. (Nasdaq: GILD) heeft vandaag gegevens bekendgemaakt van de BRAAVE 2020-studie, een fase 3 klinische studie ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van het overschakelen op Biktarvy® (bictegravir 50 mg / emtricitabine 200 mg / tenofoviralafenamide 25 mg tabletten, BIC / FTC / TAF ) bij virologisch onderdrukte volwassenen die leven met HIV en die zichzelf identificeren als Black of African American. De gegevens tonen aan dat na 24 weken overschakelen op Biktarvy vanuit een standaardregime van twee nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTI's) plus een derde middel mogelijk een effectief en goed verdragen behandelingsregime kan zijn bij patiënten met een geschiedenis van behandelingsfalen of pre -bestaande weerstand, en resulteerde niet in behandelingsresistentie om medicijnen te bestuderen met Biktarvy. Het gebruik van Biktarvy bij personen met een geschiedenis van behandelingsfalen of bekende resistentie tegen de componenten van Biktarvy is een onderzoek.“Als Afro-Amerikaan heb ik de impact van HIV op mijn gemeenschap, familie en vrienden ervaren. Belangrijk is dat ik als front-line arts die een hoog percentage gekleurde personen met HIV behandelt, me scherp bewust ben van racespecifieke complicaties bij zwarte Amerikanen met HIV. Er is echter minder bekend over het effect dat ras heeft op de werkzaamheid en bijwerkingen van hiv-medicijnen, ”zei Debbie P. Hagins, MD, medisch directeur, CARE Centers of Coastal Georgia, APCRF, Coastal Health District, Savannah, GA en directeur onderzoeker voor de BRAAVE 2020-studie. “BRAAVE 2020 is een baanbrekende studie naar hiv-behandeling, die de specifieke behandelingsreacties onderzoekt van zwarte en Afrikaanse Amerikanen, die de hoogste percentages hiv in de Verenigde Staten ervaren. Deze bevindingen uit de BRAAVE-studie bieden verder bewijs van de rol van Biktarvy als een effectieve en goed getolereerde behandelingsoptie voor zwarte Amerikanen die met HIV leven en ondersteunt verder onderzoek bij mensen met HIV die bepaalde reeds bestaande resistentie tegen geneesmiddelen hebben. "Biktarvy is in de VS geïndiceerd als een volledig regime voor de behandeling van HIV-1-infectie bij volwassenen of pediatrische patiënten die ten minste 25 kg wegen en geen antiretrovirale behandelingsgeschiedenis hebben. Hoewel het ook is geïndiceerd voor de behandeling van ervaren volwassenen en pediatrische patiënten die ten minste 25 kg wegen en die virologisch onderdrukt zijn en een stabiel antiretroviraal regime hebben, mogen deze patiënten geen geschiedenis van behandelingsfalen hebben en geen bekende substituties geassocieerd met resistentie tegen de individuele componenten van Biktarvy .Op 18 juni 2019 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de aanvullende indicatie goedgekeurd voor het opnemen van pediatrische patiënten die minimaal 25 kg wegen, een belangrijke mijlpaal voor de hiv-behandelportfolio van Biktarvy en Gilead.Gilead kondigde ook de resultaten aan van een gepoolde analyse van twee fase 3-onderzoeken waaruit bleek dat Biktarvy zeer effectief bleef en goed werd verdragen bij niet eerder behandelde patiënten van 50 jaar en ouder gedurende drie jaar behandeling. Belangrijk is dat deelnemers geen klinisch significante verschillen ondervonden in belangrijke maatregelen zoals botdichtheid, nierlaboratoriummarkers of gewicht. Deze gegevens van de twee 144 weken durende onderzoeken bij niet eerder behandelde volwassenen die met hiv leven, zullen worden gepresenteerd op CROI 2020, naast de resultaten van een onderzoeksstudie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en farmacokinetiek van lage doses Biktarvy bij pediatrische patiënten."Deze gegevens bevestigen een keer per dag Biktarvy als een effectieve keuze voor geschikte mensen die van behandelingsregime veranderen, en als een goed getolereerde eerstelijnsoptie waarmee mensen ouder dan 50 jaar die leven met HIV op lange termijn een niet-detecteerbare virale belasting kunnen behouden," zei Diana Brainard, MD, Senior Vice President, HIV en opkomende virussen, Gilead Sciences. “De gegevens die op CROI 2020 worden gepresenteerd, maken deel uit van ons niet aflatende streven om onvervulde behoeften aan hiv-behandeling aan te pakken. De resultaten onderstrepen het vermogen van Biktarvy om te voldoen aan de specifieke behandelingsbehoeften van verschillende groepen mensen die tegenwoordig met HIV leven, inclusief mannen en vrouwen die ouder worden met HIV. "