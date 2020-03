Opnieuw verlies voor Europese beurzen

Leuk voor de winstpakkers van vanmorgen, maar de grote schommelingen wijzen op onzekerheid Angst en paniek) en daar is geen verstandig kruit (woord) tegen gewassen. Wacht maar een week of twee en stap dan laag in. We zien al drie weken nerveuze dagkoersen die elke keer met in mijn ogen weinig zeggende verklaringen wordt verklaard. Laat de luchtbel gewoon maar uitrazen en we beginnen dan opnieuw.

We zullen overigens dan denk ik de niveaus van eerder dit jaar niet halen omdat er inmiddels wel veel schade is geleden. Ach, het gaat al decennia zo. Op de lange termijn haal je heus wel wat binnen!