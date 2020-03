Europese beurzen duiken in het rood

dead cat bounce" en velen zijn er ondanks veelvuldige waarschuwingen wéér ingestonken.



4 kwartaal 0,1% groei dat was voordat het coronavirus alles plat gooide. China is nog steeds niet terug in productie. Samen met de lange reistijden van de goederen zullen de economische gevolgen met de dag groeien. Olie naar een diepte punt. De 10 en 30 jarige rente dalen iedere dag verder en samen met het stijgen van de Euro zijn dat een dodelijke coctail. Het virus maakt iedere dag meer slachtoffers. De beurzen wachten op een nieuwe stimulering van de Centrale Banken maar die moet dan wel gigantisch zijn anders ga je hetzelfde meemaken als wij het verlagen van de rente met 0,5% die uitwerking duurde niet meer dan enkele uren.



Het is een kwestie van tijd voordat de eerste Italiaanse en Spaanse banken omvallen en daar de lijken uit de kast gaan komen.