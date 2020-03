Aandeelhouders Curetis akkoord met overname OpGen

Gepubliceerd op | Views: 442

SCHIPHOL (AFN) - Aandeelhouders van biotechnologiebedrijf Curetis hebben ingestemd met de overname van de Amerikaanse branchegenoot OpGen. Om de deal door te laten gaan, moeten ook aandeelhouders van OpGen nog groen licht geven voor de transactie.

Curetis kondigde de overname in september aan. Hoewel de Duitse specialist in diagnosesystemen de overnemende partij is, wordt de samensmelting juridisch vormgegeven als een overname van Curetis met een beursnotering in Amsterdam door OpGen.

De aandeelhouders van Curetis moesten daardoor op de buitengewone aandeelhoudersvergadering onder meer instemmen met de opheffing van Curetis en de verdeling van de nieuwe aandelen OpGen. Alle voorstellen van Curetis zijn aangenomen, maakte het bedrijf na afloop bekend.