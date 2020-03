Wall Street vindt weg weer omhoog na beurscrash

Waar moet geld aan voldoen.



-Algemeen aanvaard – iedereen moet het accepteren als ruilmiddel

-Hanteerbaar – makkelijk om mee te nemen

-Moeilijk (niet) na te maken zijn

-Waarde behouden / Niet bederfelijk zijn – zodat je het ook een tijdje kunt bewaren (uitstellen van ruil)

-Makkelijk deelbaar – zodat je zowel grote als kleine bedragen kunt betalen

-Eenvoudige waardebepaling – zodat geen ingewikkelde handelingen nodig zijn bij het ruilen.

-Uiteindelijk kwam men uit op gouden en zilveren munten.



Net als tegenwoordig had dit geld drie functies:



-Ruilmiddel

Geld dient als ‘tussenstation’ in de ruil. In plaats van goederen tegen goederen, ruilt men goederen voor geld en geld tegen goederen.

-Rekenmiddel

Verschillende goederen kunnen in waarde vergeleken worden in termen van hun geldwaarde.

-Oppotmiddel

Geld kan gebruikt worden om het kopen van goederen uit te stellen.( aan dit laatste voldoet FIAT geld niet meer want de rente op spaarrekeningen is 0 en door de jaarlijkse inflatie van 2% houdt je steeds minder over)