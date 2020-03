Gepubliceerd op | Views: 2.015

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting met flinke winsten. Daarmee komt er enig herstel na een van de zwaarste beursdagen sinds de financiële crisis in 2008. Het sentiment verbeterde nadat president Donald Trump maatregelen beloofde om de economie te ondersteunen. Daarnaast krabbelden de ingeklapte olieprijzen weer op.

Trump beloofde dinsdag met een pakket maatregelen te komen die de Amerikaanse economie zouden ondersteunen. Ook wordt een korting of verlichting op de loonbelasting besproken met het Congres. Analisten vrezen dat het nieuwe coronavirus zich relatief snel kan verspreiden in de Verenigde Staten. Amerikanen gaan met griepklachten vaak gewoon werken, omdat ze niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid en bang zijn hun baan te verliezen.

Olieprijzen vonden weer hun weg omhoog en maakten een substantieel deel van de verliezen van maandag weer goed. De prijs voor een vat Amerikaanse olie staat inmiddels 9 procent hoger op 33,96 dollar, vergeleken met een verlies van 20 procent een dag eerder.

Coronavirus

Oliefondsen stonden ook om een andere reden dan olieprijzen in de schijnwerpers. Lokale overheden in Hawaii klaagden onder meer ExxonMobil en Chevron aan om klimaatverandering.

Het coronavirus blijft een dominant marktthema. In de VS kozen tal van Amerikaanse parlementariërs zelf in quarantaine te gaan na in contact te zijn geweest met een besmette persoon. Trump die met de afgevaardigden in contact was, is nog niet getest op het virus. Verder werden de eerste passagiers van het cruiseschip Grand Princess van cruisemaatschappij Carnival, waar tientallen besmettingen zijn geconstateerd, van boord gehaald. Het schip heeft aangelegd in de haven van Oakland, Californië. Cruisemaatschappij Royal Caribbean schrapte daarnaast zijn jaarvooruitzichten vanwege de effecten van de epidemie.

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen weten ook de aandacht op zich gericht nadat meerdere overheden een negatief reisadvies afgaven voor Italië. American Airlines zag zich genoodzaakt om zijn jaarprognose in te trekken. Delta Air Lines maakte bekend zijn capaciteit terug te brengen en voorlopig een vacaturestop in te stellen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag met een verlies van 7,8 procent op 23.851,02 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 7,6 procent lager gezet op 2746,56 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 7,3 procent op 7950,67 punten.