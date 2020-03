TenneT bestelt 104 masten bij industrieconcern VDL

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: energie

EINDHOVEN (AFN) - Industrieconcern VDL heeft een grote opdracht in de wacht gesleept. Het bedrijf gaat 104 hoogspanningsmasten leveren aan netbeheerder TenneT. Met de klus zijn "enkele tientallen miljoenen euro’s" gemoeid.

Het gaat om een deel van de opdracht die TenneT een paar jaar terug nog had vergeven aan een consortium van de beursgenoteerde bouwer Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles. TenneT zegde dat contract ter waarde van 250 miljoen euro in oktober 2018 op na een verschil van inzicht met de bouwers. Volgens TenneT hield het consortium zich niet aan de contractuele verplichtingen rond kwaliteit en gestelde datum van inbedrijfname. Over dit geschil loopt nog altijd een juridische procedure.

De masten, van 60 tot 80 meter hoog, worden nu geproduceerd bij VDL KTI in het Belgische Mol. Ze zullen voor eind 2022 worden geleverd en geplaatst op het traject van TenneT tussen het Zeeuwse Borssele en Rilland. Het is de bedoeling dat de hoogspanningslijnen die de masten verbinden, straks stroom zullen transporteren afkomstig van de windparken voor de Zeeuwse kust. Die zijn naar verwachting dit jaar en volgend jaar klaar.

Het is niet voor het eerst dat VDL aan de slag gaat voor TenneT. Het concern met het hoofdkantoor in Eindhoven heeft het afgelopen decennium al meer dan vijfhonderd masten aan TenneT geleverd.