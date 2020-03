Run op staatsobligaties met 0 procent rente

Ze kunnen beters aandelen kopen die brengen meer op .



'Wake-up call'



De Nederlandse pensioenfondsen staan er al niet goed voor. De afgelopen maanden hadden ze minder geld in kas dan wat verplicht is. Daarbij heeft een fonds 1,00 euro in kas voor iedere euro die het nu en in de toekomst moet uitkeren. Zitten ze eind dit jaar onder die grens, dan moet er uiteindelijk gekort worden op pensioenen.



Of dat het geval is, moet nog blijken. Op 31 december 2020 wordt er gepeild. Zit een fonds dan nog onder de kritische dekkingsgraad, dan moet er worden gekort.