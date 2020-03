Run op staatsobligaties met 0 procent rente

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: rente, staatsobligaties

DEN HAAG (AFN) - De interesse in obligaties van de Nederlandse staat was dinsdag flink groter dan het aanbod. Op een uitgifte van nieuwe schuldpapieren, waarmee de overheid tot 6 miljard euro wilde ophalen, was voor 10 miljard euro ingetekend. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA) bekend.

Het gaat om een lening met looptijd tot 15 juli 2030 en coupon van 0 procent. Met de lening wilde de overheid tussen de 4 miljard en 6 miljard euro ophalen.