'Basic-Fit stelt beleggers gerust'

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit is met geruststellende opmerkingen gekomen over de virusuitbraak, stellen analisten van KBC Securities in reactie op het jaarbericht van de sportschooluitbater. Volgens de marktvorsers hebben de opmerkingen waarschijnlijk een positief effect op de beurskoers. Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus was het aandeel juist met bijna een kwart in waarde gedaald.

Basic-Fit merkt naar eigen zeggen nog weinig van het nieuwe coronavirus. Ondanks de virusuitbraak is het nog steeds druk in de fitnessclubs, stelde topman Rene Moos. Ook werden de resultaten van het beursgenoteerde bedrijf in de maanden januari en februari niet geraakt door eventuele angst voor het virus, en er worden geen bevoorradingsproblemen voorzien van belangrijke leveranciers.

De analisten van KBC Securities wijzen erop dat Basic-Fit zijn verwachting voor het aantal te openen vestigingen in 2020 heeft bevestigd op 150 filialen. Verder waren de resultaten over 2019 door de bank genomen iets beter dan verwacht, aldus de deskundigen.

Het advies blijft staan op buy, met een koersdoel van 38 euro. Basic-Fit noteerde dinsdag omstreeks 09.15 uur 7,3 procent hoger op 27,90 euro. Daarmee was het aandeel de sterkste stijger in de Amsterdamse MidKap.