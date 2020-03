Russische roebel herstelt licht na ingrijpen centrale bank

Gepubliceerd op | Views: 614 | Onderwerpen: Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De Russische roebel, die maandag vanwege de crash op de oliemarkt zijn grootste val sinds 2014 beleefde, krabbelt weer wat op na een ingreep van de Russische centrale bank. De autoriteit begon met de noodverkopen van vreemde valuta om de roebel te ondersteunen. Ook een licht herstel van de olieprijzen op dinsdag hielp de roebel de weg omhoog te vinden.

De Russische centrale bank kwam in actie om "de opgelaaide volatiliteit op de financiële markten in te dammen". Daarnaast wilde de autoriteit beleggers laten zien dat het klaar staat om de dalende Russische valuta indien nodig te hulp te schieten. De centrale bank gaat door met de verkopen van onder meer dollars en euro's zolang dat de olieprijzen onder 42,40 dollar per vat blijven. De olieprijzen bleven dinsdag nog onder dat niveau.

De roebel verloor maandag ten opzichte van de euro een kleine 10 procent tot 85 euro. Dinsdag herstelde de munteenheid tot 81 roebel voor één euro.