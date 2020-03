'Herstelpoging op Damrak door stimuleringshoop'

Net als vorige week even een dag of twee up door wat woorden over steun, maar daarna toch echt weer dik neerwaarts. Zolang corona uitbreid in Europa is de beurs kansloos. En dan de mensen die zeggen dat als het lente wordt het wel over gaat... Laat men in Italië al lente temperaturen hebben. Het wordt er niet beter op.

Vooralsnog stilzitten als je geschoren wordt en afdekken die handel met de bekende middelen.