AMSTERDAM (AFN) - Sportschooluitbater Basic-Fit merkt naar eigen zeggen nog weinig van het nieuwe coronavirus. Ondanks de virusuitbraak is het nog steeds druk in de fitnessclubs, zegt topman Rene Moos. Ook werden de resultaten van het beursgenoteerde bedrijf in de maanden januari en februari niet geraakt door eventuele angst voor het virus, en er worden geen bevoorradingsproblemen voorzien van belangrijke leveranciers.

Mogelijk speelt het een rol dat mensen graag fit willen blijven om de eigen weerbaarheid en gezondheid te verbeteren, oppert Moos. Basic-Fit neemt volgens hem wel extra maatregelen in verband met het virus. Zo wordt er de laatste tijd meer schoongemaakt. Ook krijgt iedereen in de sportscholen de instructie om de handen te wassen.

De directeur erkent dat de situatie zo maar kan omslaan. Als de virusuitbraak in de markten van Basic-Fit net zulke vormen aanneemt als in Italië, voelt de keten dit waarschijnlijk wel. "Als de overheid ons op zou dragen om sportscholen tijdelijk te sluiten, zullen we daar natuurlijk gehoor aan geven."

Abonnementensysteem

Afgelopen jaar heeft het bedrijf zijn resultaten weer flink opgevoerd. Basic-Fit profiteerde onder meer van zijn nieuwe abonnementensysteem. Daardoor zijn abonnees gemiddeld meer gaan betalen. Ook breidde de fitnessketen weer stevig uit in aantal filialen. Basic-Fit opende per saldo 155 nieuwe vestigingen, waardoor het totaal met ongeveer een kwart toenam tot 784 sportscholen.

De jaaropbrengsten liepen met 28 procent op tot ruim 515 miljoen euro en het bedrijfsresultaat steeg met een kwart naar dik 155 miljoen euro. Onder de streep bleef 21,1 miljoen euro over, uitgaande van de oude boekhoudstandaarden (pre-IFRS 16). Dat was een vijfde meer dan in 2018 aan winst in de boeken ging.

Nieuwe filialen

Volgens de nieuwe boekhoudstandaarden zou de winst van Basic-Fit een stuk lager uitkomen. Dat komt omdat huur- en leasekosten daarin op een andere manier in de cijfers moeten worden opgenomen. Volgens Moos geeft dit een vertekend beeld van de resultaten, vandaar dat hij in volgende cijferupdates nieuwe, aangepaste winstcijfers naar buiten zal brengen.

Komende jaren wil Basic-Fit verder groeien. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, denkt het bedrijf in 2020 ongeveer 150 nieuwe filialen te openen. Daarvan zullen er ongeveer 100 in Frankrijk bijkomen, waar de keten recent marktleider is geworden. De resterende vijftig komen in andere bestaande markten. Moos verwacht komende jaren geen nieuwe markten aan te boren. In landen waar het bedrijf nu actief is zou op termijn ruimte zijn voor zeker 2000 Basic-Fit-vestigingen.