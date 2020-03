Fors minder passagiers KLM naar Azië in februari door corona

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Azië, luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in februari bijna een kwart minder passagiers vervoerd naar Azië in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De daling is het gevolg van de reisbeperkingen door het nieuwe coronavirus. Daardoor werden veel vluchten van en naar China geschrapt. Ook op andere routes werden minder mensen vervoerd. De totale passagiersstroom viel 2,7 procent lager uit. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwt dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt.