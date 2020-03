Oliereuzen ook in Hawaii aangeklaagd om klimaatvereniging

Gepubliceerd op | Views: 143

HONOLULU (AFN/BLOOMBERG) - Grote oliereuzen als Shell, ExxonMobil, BP en Chevron worden op Hawaii aangeklaagd vanwege hun vermeende rol bij klimaatverandering. Lokale overheden, waaronder de stad Honolulu beschuldigen de fossiele brandstofindustrie er onder meer van de opwarming van de aarde te versnellen, klimaatwetenschap te ondermijnen en de overgang naar schone energie uit te stellen.

Burgemeester Kirk Caldwell van de Hawaiiaanse hoofdstad zei onlangs dat zeespiegelstijging veroorzaakt door klimaatverandering al een kwart van de stranden van het eiland Oahu heeft weggevaagd. Het kost de eilandbewoners volgens hem miljarden dollars om de infrastructuur te verplaatsen en opnieuw op te bouwen.

De lokale gemeenschap in Hawaii is zeker niet de eerste die oliebedrijven aanklaagt voor hun rol bij klimaatverandering. Dergelijke zaken werden eerder door lokale overheden in de stad New York en Baltimore aangespannen. Ook steden en gemeenten in Colorado en Californië houden de fossiele brandstofindustrie mede verantwoordelijk voor de klimaatschade.