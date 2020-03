Oliereuzen ook in Hawaii aangeklaagd om klimaatverandering

Gewoon een irrationele reden om geld te krijgen. Voor mij geldt nog steeds, dat degene die om de hydrocarbons vraagt (de klant dus) degene is die de veroorzaker is van eventuele klimaat invloed. Tenminste als fossiel de oorzaak is voor het wegzakken van land, maar dat lijkt steeds meer een verzinsel dan een bewijs. Je zou bijna zeggen: stoppen met produceren van fossiele brandstoffen en afwachten hoe de jongens in Hawai hun aircootje aan de praat krijgen. Ze zijn inderdaad gestoord.