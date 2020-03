Vooruitzichten internationale bouwsector slechter geworden

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

AMSTERDAM (AFN) - De vooruitzichten voor de bouwsector zijn wereldwijd verslechterd door het onzekere economische klimaat, stelt kredietverzekeringsmaatschappij en incassobureau Atradius in zijn marktmonitor voor de bouwsector. Die vooruitzichten kunnen dit jaar nog slechter worden. De Nederlandse bouwsector deed het naar verhouding goed, ondanks de problemen vanwege de PFAS-wetgeving en de stikstofcrisis.

Bouwbedrijven hadden in 2019 wereldwijd te maken met forse concurrentie en lage marges. Er waren volgens Atradius meer faillissementen dan gemiddeld. Dit jaar kunnen handelsconflicten, de uitbraak van het nieuwe coronavirus en politieke onzekerheid een negatieve rol gaan spelen voor de bouwnijverheid. Die is erg afhankelijk van economische groei, sentiment onder investeerders en het consumentenvertrouwen. Mogelijk komt daar nog de crisis in de oliesector bovenop.

"Hoewel milieukwesties een grote uitdaging vormen, heeft de bouwsector redelijk gepresteerd in 2019", schrijft Atradius over Nederland. Wel zal de bouwactiviteit dit jaar naar verwachting "veel lager" liggen. De prognoses blijven echter "gematigd optimistisch". "We verwachten dat de groei weer zal toenemen zodra de capaciteitsproblemen en het stikstof- en PFAS-vraagstuk zijn opgelost", aldus Edwin Kuhlman van Atradius.

In de Britse bouwsector nam de activiteit eind vorig jaar af door vertraagde economische groei en de politieke onrust die gepaard ging met de brexit. Langzamere groei gooit ook roet in het eten van Franse bouwers, voor wie de vooruitzichten "somber" zijn. In de Italiaanse bouwwereld gingen vorig jaar meerdere grote bedrijven failliet.