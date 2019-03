India mikt op Saudische investering in olie

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: energie, India

MUMBAI (AFN) - India wil een flinke oliereserve opbouwen om daarmee minder vatbaar te zijn voor prijsschommelingen en eventuele verstoringen in de levering van de grondstof. Het land, dat wereldwijd de op twee na grootste olieverbruiker is, hoopt op een Saudische investering in verband met de aan te leggen voorraden.

Vertegenwoordigers van de landen zouden praten over een investering in het oliereserveprogramma van India. Ook is Saudi-Arabië gepolst voor een belang in een omvangrijk raffinageproject aan de westkust van het land.

Gemiddeld vier op de vijf vaten olie die in India worden verbruikt, worden geïmporteerd. Door aanhoudende risico's en spanningen in het Midden-Oosten en Afrika, de belangrijkste leveranciers voor India, ziet het land zich genoodzaakt om zich beter in te dekken. India heeft al meerdere grote ondergrondse opslaglocaties gerealiseerd.