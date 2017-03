AkzoNobel houdt gemoederen Damrak bezig

Gepubliceerd op | Views: 1.300

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam staat vrijdag voor een licht hogere opening. Verf- en chemiereus AkzoNobel blijft de gemoederen op Beursplein 5 bezighouden. Naar verluidt werkt de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries aan een vernieuwd en hoger overnamevoorstel. Verder zijn beleggers in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Bij de kleinere fondsen weet verder fietsenmaker Accell, dat de boeken opende, de aandacht op zich gericht.

PPG Industries lijkt zich nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel, na een bod met een waarde van bijna 21 miljard euro. Het Financieele Dagblad meldde op basis van een ingewijde binnen PPG dat het Amerikaanse bedrijf werkt aan een hoger bod. Verschillende analisten verhoogden sinds donderdagochtend hun advies op AkzoNobel.

Fietsenproducent Accell Group kwam met cijfers en een nieuwe strategie naar buiten. Het bedrijf mikt met de verdere opkomst van e-bikes in het woon-werkverkeer en de sport op een forse groei van de omzet in de komende jaren. Het moederbedrijf van merken als Sparta, Batavus, Koga en Raleigh wil daarbij zijn positie als leverancier aan vakhandels en webshops uitbouwen.

Talpa

Verder duurt ook de overnamestrijd om Telegraaf Media Groep (TMG) voort. Talpa heeft op de beurs nog meer aandelen TMG gekocht. Het belang van de investeringsmaatschappij van John de Mol in het mediabedrijf is tot iets meer dan een kwart.

Uit Duitsland kwamen onder meer cijfers over de export, die in de eerste maand van het jaar met een plus van 2,7 procent wat sterker aantrok dan geraamd. De import van Duitsland groeide in januari met 3 procent op maandbasis.

Euro

De AEX-index sloot donderdag 1 procent hoger op 507,74 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 731,71 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs ging 0,4 procent vooruit. Londen daalde echter 0,3 procent. De aandelenbeurzen in New York lieten zeer bescheiden koersuitslagen zien.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond voorbeurs 0,9 procent in de plus op 49,70 dollar. Brent werd 0,8 procent duurder op 52,58 dollar per vat. De euro noteerde 1,0590 dollar, tegen 1,0579 dollar bij het Europese slot op donderdag.