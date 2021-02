'Macron vroeg Biden om deal in conflict luchtvaartsubsidies'

NEW YORK (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron zou in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden hebben aangedrongen op een akkoord in de slepende kwestie rond luchtvaartsubsidies. De Amerikaanse nieuwszender CNBC meldt op basis van bronnen dat Macron tijdens een gesprek twee weken geleden over een eventuele regeling begon. Biden zou op zijn beurt hebben gezegd dat hij op de kwestie zou terugkomen, maar liet nog niets los over eventuele uitkomsten.

De Europese Unie en de Verenigde Staten bestoken elkaar sinds 2004 met aanklachten over vermeende staatssteun aan hun lucht- en ruimtevaartindustrie. Washington beschuldigde Europese landen er eerder van vliegtuigmaker Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels.

In een reactie op het geschil werden over en weer extra handelstarieven ingesteld. Die kregen weer de goedkeuring van Wereldhandelsorganisatie WHO. De EU meldde eerder dat er gewerkt zou moeten worden aan een oplossing voor het voortslepende conflict.