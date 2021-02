'Zeven op de tien winkeliers open voor afhalen'

DEN HAAG (ANP) - Circa 72 procent van alle winkeliers biedt klanten sinds woensdag de mogelijkheid om artikelen af te halen via het zogeheten click and collect. Dat meldt branchevereniging INretail op basis van een flitspeiling onder de leden. Nog eens 6 procent van de winkeliers zegt op een later moment de afhaalconstructie in te zullen stellen. Daarbij zorgt onder andere het barre winterweer voor een vertraging.

Volgens INretail verwacht geen van de ondernemers met de afhaaloptie de gemiste omzet door de winkelsluiting te kunnen herstellen. Daarvoor moeten de winkels open. Ruim de helft van de ondernemers denkt dat bestellen en afhalen voor maximaal 10 procent meer omzet zorgt. Voor één op de vijf ondervraagden gaat het om maximaal 20 procent meer omzet dan zonder afhaalmogelijkheid.

Volgens INretail is het heropenen van de winkels per 3 maart de enige mogelijkheid om ontslagen en faillissementen te voorkomen. Volgens de brancheorganisatie is veilig winkelen ook goed te organiseren. Niet-essentiële winkels zijn in Nederland al sinds 16 december gesloten.