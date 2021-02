Galapagos afgestraft op Damrak, Adyen duidelijk dagwinnaar AEX

Galapagos ?

Het doet me terg denken aan Thrombogenics .

KBC heeft hier een vuile rol in gespeeld

Koersdoelen van vandaag op morgen met enorme sprongen veranderen

Er zijn toen een hoop put en calls verkocht .

Heb klacht ingediend .

Er zijn banken die je gelijk geven maar ze kunnen niet optreden

Ben verder gegaan ,weer kreeg ik gelijk maar het aantal klachten was te weinig om een procedure te starten

Nu bij Galapagos

Ik heb gekocht een week geleden omdatt er insider aankopen waren van het aandeel .

De vraag .Is dit bewust gedaan om de koers omhoog te jagen ?

Men zou nu moeten nagaan of er voorkennis geweest is en dat kan men controleren of er ook put en calls gekocht zijn en hoeveel aandelen voor het bericht verkocht geweest zijn door medewerkers van galapagos ?

Ik heb er geen vertrouwen in dat het rechtmatig gebeurd is .

Galapagos ,was te groot geworden en kom op zijn eigen een reus worden ?

In welke mate is dit tegengewerkt door de andere reuzen ?

Hopelijk komt er een onderzoek