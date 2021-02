Galapagos afgestraft op Damrak, Adyen duidelijk dagwinnaar AEX

AMSTERDAM (ANP) - Biotechnologiebedrijf Galapagos beleefde woensdag een slechte dag op het Damrak. Het AEX-fonds ging met een verlies van bijna 19 procent de handel uit nadat het bekendmaakte een studie naar een middel tegen longfibrose te moeten stopzetten. Dit omdat de veiligheid van het middel niet kon worden gegarandeerd. Betalingsbedrijf Adyen kroonde zich tot dagwinnaar in de AEX na beter dan verwachte resultaten.

Galapagos zegt in een reactie enorm teleurgesteld te zijn dat het bedrijf geen nieuw medicijn heeft kunnen ontwikkelen voor de patiënten met deze ziekte. De stopzetting geldt voor alle studies met de experimentele autotaxine-remmer ziritaxestat. Het betekende de tweede tegenvaller in korte tijd voor het bedrijf. Eind vorig jaar staakte Galapagos zijn ambitie om een middel tegen reumatoïde artritis in de VS te vermarkten nadat het daarvoor geen goedkeuring kreeg.

Adyen was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 8,7 procent. Het fintechbedrijf groeide in de tweede jaarhelft hard door. De opleving van het coronavirus zat de inkomsten uit de reissector weliswaar dwars, maar dat compenseerde het betalingsbedrijf met klanten als Netflix, Facebook, H&M en Uber ruimschoots door de sterke stijging van onlineverkopen.

Heineken

ABN AMRO sloot 1,5 procent in de min. De bank sloot voor het eerst in tien jaar een boekjaar af met verlies. Net als andere banken moest ABN AMRO door de coronacrisis vorig jaar veel geld apart zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

Heineken zakte dik 5 procent. De bierbrouwer gaat de komende jaren wereldwijd 8000 banen schrappen, waarvan ongeveer 300 in Nederland, om kosten te besparen. Heineken verkocht vorig jaar zo'n 8 procent minder bier en leed een verlies van 204 miljoen euro.

A.P. Møller-Maersk

De AEX-index sloot een fractie hoger op 657,23 punten, mede door winsten van zwaargewichten als Shell en ING. De MidKap zakte 0,5 procent tot 995,51 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt was het sentiment licht negatief.

A.P. Møller-Maersk zakte bijna 7 procent in Kopenhagen. De grootste containervervoerder ter wereld profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke vraag van bedrijven die hun voorraden moesten aanvullen. Maersk waarschuwde echter dat het schaarse aanbod van containers voor knelpunten kan zorgen omdat het bedrijf niet op tijd aan geschikt materieel kan komen. Dat drijft de kosten voor het bedrijf op.

De euro was 1,2130 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 58,73 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 61,60 dollar.