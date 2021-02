Boeren en supermarkten gaan 'polderen' over betere afspraken

DEN HAAG (ANP) - Supermarkten, boeren, tuinders en andere partijen in de levensmiddelenindustrie gaan in een soort polderoverleg proberen om tot betere afspraken over verdienmodellen en meer waardering voor de boeren te komen. De toekomstige gesprekken worden volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onder leiding van een onafhankelijke voorzitter gevoerd.

Volgens de onderhandelaars is het zaak dat meer partijen bij het overleg aanschuiven om tot structurele afspraken te komen, meldt het CBL. Volgens de vertegenwoordiger van de supermarkten biedt sectoroverstijgende samenwerking een oplossing waar de Nederlandse boer en tuinder op de lange termijn bij gebaat is. Daarover wordt de komende tijd verder gepraat.

Het overleg van woensdag was het tweede overleg tussen de partijen. Eerder werd onder meer gesproken over het keurmerk FarmerFriendly. Dat is een initiatief van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) waarbij supermarkten zich kunnen aansluiten, zodat boeren kunnen delen in de winst van de supermarkten.